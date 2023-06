"Əl-Əhli" "Çelsi"nin futbolçusu Eduard Mendini transfer edib.

Metbuat.az Səudiyyə Ərəbistanı klubunun saytına istinadən xəbər verir ki, nigeriyalı qolkiperlə 3 illik müqavilə imzalanıb.

Britaniya mətbuatı London təmsilçisinin oyunçunu 16 milyon funt sterlinqə satdığını yazıb.

Qeyd edək ki, E.Mendi 2020-ci idən "Çelsi"də oynayırdı. O, klubun heyətində 105 oyuna çıxıb .

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.