ABŞ-də Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin növbəti görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün sülh sazişi layihəsinin müzakirəsi çərçivəsində baş tutan danışıqların sözügedən raundunun başa çatması gözlənilir.

