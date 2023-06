Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda baş tutan danışıqlar konstruktiv keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

