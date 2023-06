“Turan Tovuz” dörd futbolçu ilə yolları ayırdığını açıqlayıb.

Metbuat.az klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Turan Vəlizadə, Natan Oduva, Şakir Seyidov və Siyanda Xulu komandadan göndərilib.

Oyunçuların mövsümün sonunda başa çatan müqavilələri yenilənməyib.

Komandada icarə əsasında çıxış edən Şakir Seyidov müqavilə ilə məxsus olduğu “Sabah”a, Turan Vəlizadə isə “Neftçi”yə qayıdıb.

Qeyd edək ki, Tovuz təmsilçisi bu yay Henri Okebuqvu, Dao Ben Azizi və Divine Naahla da vidalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.