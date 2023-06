Dünya şöhrətli müğənni Madonna ciddi bakterial infeksiya səbəbindən aparıldığı xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 64 yaşlı Madonnanın vəziyyəti yaxşılaşır.



Madonnanın evdə özünü daha yaxşı hiss etdiyi və sağlamlıq müayinələrinin davam edəcəyi açıqlansa da, məşhur sənətçinin konsertləri təxirə salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.