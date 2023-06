Fransa Prezidenti Emmanuel Makron vətəndaşlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, valideynləri övladlarını küçələrə buraxmamağa çağırıb.

Qeyd edək ki, 17 yaşlı əlcəzairəsilli sürücünün polis tərəfindən öldürülməsindən sonra başlayan iğtişaşlarla əlaqədar Fransada fövqəladə vəziyyət elan edilə bilər. Hadisədən sonra Parisin qərbində, yeniyetmənin öldürüldüyü Nanterdə və ölkənin bir sıra şəhərlərində polis zorakılığına qarşı etiraz aksiyaları keçirilib.

