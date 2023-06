"Gürcüstan hələ də Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçi olmağa hazırdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, Tbilisinin regionda gözəl əlaqələri var və bu əlaqələr müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi ilə daha da güclənir. Baş nazir qeyd edib ki, Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan ilə əməkdaşlıq gündən-günə intensivləşir.

Qaribaşvili, həmçinin öz ideyasını - dinc qonşuluq platformasını xatırladıb və bunu region üçün nümunəvi vasitəçilik variantı adlandırıb.

