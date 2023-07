Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayının (ÇPA) komandiri polis polkovniki Ramil Piriyev 2 iyul-Polis işçilərinin peşə bayramı günü münasibətilə təltif edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Ramil Piriyevə general-mayor rütbəsi verilib.

