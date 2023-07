İspaniyalı futbolçu Xuan Mata “Qalatasaray” klubunu tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb.

Belə ki, yarımmüdafiəçi ilə başa çatan müqavilənin müddəti uzadılmayıb.

Qeyd edək ki, X. Mata ötən mövsüm 18 matçda 3 qol vurub.

