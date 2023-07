Bu şəxslərə 600 manat birdəfəlik müavinət verilə bilər - VİDEO

Bu aydan etibarən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işləyənlərə 600 manat birdəfəlik müavinətlərin verilməsinə başlana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Xəzər Xəbər”ə açıqlamasında millət vəkili Vüqar Bayramov deyib.



Millət vəklili bildirib ki, “Əmək Məcəlləsinə” edilən dəyişikliklərdən sonra Nazirlər Kabineti tərəfindən yeni qərar qəbul edilib. Yeni dəyişikliklər ilə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə - Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məskunlaşaraq işləyənlər və işəgötürənlər üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin və eləcə də güzəştlərin tətbiqi nəzərdə tutulur.

Bu güzəştlərlə yanaşı, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə fəaliyyət göstərən, qeyri-dövlət sektoru üzrə neft-qaz sahələrinə aid olmayan işəgötürənlər tərəfindən işçilər üçün ödənilən sosial sığorta haqları 2026-cı ilədək tam olaraq dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılacaq.

Millət vəkili əlavə edib ki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslər hər il 5 gün əlavə məzuniyyət götürmək hüququna malik olacaqlar.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.