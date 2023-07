Azərbaycan Ordusunun iyunun 28-də keçirdiyi “Qisas-2” əməliyyatı zamanı qəhrəmanlıq göstərən hərbçilərimiz əməliyyatın gedişindən danışıb.

Metbuat.az Real tv-yə istinadən xəbər verir ki, hərbçilərimiz düşmənə layiqli cavab verildiyini vurğulayaraq, ordumuzun hər an yarana biləcək təhlükələrin qarşısını almağa hazır olduğunu bildiriblər.

Hərbçilərimiz bildiriblər ki, təxribatdan sonra düşmənin postu darmadağın edilib, separatçıların 5 hərbçisi məhv edilib, 8-i yaralanıb.

Daha ətraflı süjetdə:

