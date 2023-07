Azərbaycanlı gənc Cəfərzadə Zəki Gürcüstanda keçirilən beynəlxaq yarışda nümunəvi addımı ilə gündəm olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zəkinin müəllimi Rauf Yusifov paylaşım edib.

Belə ki, o, yarışda bayrağımıza hörmət əlaməti olaraq, yanında asılan Ermənistan bayrağını kənara çəkib.

