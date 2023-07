Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması barədə daha bir qərar verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan Hava Yolları İrəvan-İstanbul-İrəvan reysləri üzrə uçuşlara başlayıb. Bu barədə İrəvanın Zvartnots hava limanının Mətbuat xidməti məlumat verib. Uçuşlar həftədə iki dəfə həyata keçiriləcək.

