Azərbaycanda ən çox müavini olan nazirlər onlardır - SİYAHI

Azərbaycanda ən çox müavini olan nazirlər Zakir Həsənov, Kəmaləddin Heydərov və Mikayıl Cabbarovdur. Adıçəkilən nazirlərin 7 müavini var. Ən azı müavini olan isə Samir Şərifovdur. Maliyyə nazirinin cəmi 1 müavini var.

Metbuat.az nazirliklərin rəsmi saytına istinadən nazirlərin müavinlərinin siyahısını təqdim edir:

Müdafiə naziri Zakir Həsənovun 7 müavini var. Birinci müavin Baş Qərargah rəisi Kərim Vəliyev, müavin, Maddi - Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi Nizam Osmanov, Quru Qoşunların komandanı Ənvər Əfəndiyev, Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı Kərəm Mustafayev, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Ramiz Tahirov, Hərbi Texniki-Təchizat Baş İdarəsinin rəisi Aqil Qurbanov. Qeyd edək ki, nazirin müavini olan şəxsi heyət baş idarəsinin rəisi vəzifəsi hazırda boşdur.

Əmək və əhalisinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev

Sahil Babayevin 4 müavini var. Anar Əliyev, Vüsal Nəsirli, Anar Kərimov, Hidayət Abdullayev.

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov

XİN rəhbərinin 5 müavini var. Mahmud Məmməd-Quliyev, Araz Əzimov, Xələf Xələfov, Fariz Rzayev, Elnur Məmmədov.

Səhiyyə naziri Teymur Musayev

Teymur Musayevin hazırda 3 müavini var. Onlar İlqar Qasımov, Rasim İsmayılov, Nadir Zeynalovdur.

Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev

Emin Əmrullayevin müavinləri isə Firudin Qurbanov, İdris İsayev və Həsən Həsənlidir.

Daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov

DİN rəhbərinin 5 müavini var. Birinci müavin polis general-leytenantı Əzimov Seyfulla, müavin polis general-mayoru Kərimov Oqtay, müavini polis general-leytenantı Əliyev İsmət, Daxili Qоşunların Kоmandanı general-leytenant Məmmədоv Şahin və Baş Təşkilat-İnspeksiya İdarəsinin rəisi, polis general-leytenantı Quliyev Fazil.

Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov

Kəmaləddin Heydərovun 7 müavini var. Birinci müavini general-leytenant Rəfail Mirzəyev, müavin, tibb xidməti general-leytenantı Faiq Tağı-zadə, general leytenant Etibar Mirzəyev, general leytenant Ragim Lətifov, müavin Orucəli Hacıyev, general-mayor Teymur Mehdiyev və Tapdıq Əmiraslanov.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov

İqtisadiyyat naziri 7 müavinlə - Birinci müavin Elnur Əliyev, müavin Sahib Ələkbərov, Sevinc Həsənova, Sahib Məmmədov, Rövnəq Abdullayev və Səməd Bəşirli ilə fəaliyyət göstərir.

Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun 5 müavini - Toğrul Musayev, Vilayət Zahirov, Azər Cəfərov, Eldar Nuriyev, Ceyhun Həsənov var.

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev

Muxtar Babayevə 3 müavin təyin olunub. Onlar Rauf Hacıyev, Vüqar Kərimov, Umayra Tağıyevadır.

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun 3 müavini var. İndira Hacıyeva, Mariana Vasileva, Fərhad Hacıyev.

Mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin hazırda 3 müavini var. Səadət Yusifova, Fərid Cəfərov və Murad Hüseynov.

Maliyyə naziri Samir Şərifovun cəmi 1 müavini var. O da Azər Bayramovdur.

Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun 3 müavini var. İlhamə Qədimova, Elçin Zeynalov, Sarvan Cəfərov.

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevə 4 müavin təyin edilib. Onlar Rəhman Hümmətov, Samir Məmmədov, Cavid Qurbanov və Fərid Əhmədovdur.

Energetika naziri Pərviz Şahbazovun müavinləri Samir Vəliyev, Elnor Sultanov, Kamal Abbasovdur.

Müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyevə 3 müavin təyin edilib. Onlar Mehman Baxışov, Yəhya Musayev, Vüqar Mustafayevdir.

