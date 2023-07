Beyin qan dövranını artıran, yorğunluğa qarşı içki

Zəncəfilin beyində qan dövranını yaxşılaşdırdığı, bununla da həddindən artıq iş, gərginlik və yorğunluq əlamətlərini aradan qaldırdığı güman edilir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, zəncəfilin əsas faydalı xüsusiyyətləri onun antimikrobiyal və immunomodulyator təsirləridir.

Zəncəfil tez-tez soyuqdəymələrin qarşısının alınması həmçinin erkən mərhələdə öskürəyin müalicəsində istifadə olunur.

Müalicəvi çayı dəmləmək üçün bizə kiçik bir zəncəfil kökü, bir çay qaşığı bal, bir limon, bir budaq nanə və qaynar su lazımdır.

Zəncəfil soyulmalı və uzun nazik dilimlərə kəsilməlidir. Üstünə limon suyu qaynar su tökün. 15 dəqiqədən sonra bir qaşıq bal və bir neçə nanə yarpağı əlavə edin.

Belə bir içki mükəmməldir.

