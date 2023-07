NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqin vəzifəsində qalması ilə bağlı razılıq əldə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2014-cü ildən bu vəzifədə olan Stoltenberqin 2024-cü ilə qədər vəzifəsində qalacağı bildirilir. Bununla da, Yens Stoltenberqin mandatının dördüncü dəfə daha bir il uzadılmasına qərar verilib. Məsələ NATO tərəfindən də təsdiq olunub.

NATO-nun açıqlamasına görə, müttəfiq ölkələr Stoltenberqin sentyabrda başa çatacaq mandatının uzadılması ilə bağlı razılığa gəlib.

