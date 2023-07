ABŞ-ın Texas ştatının Fort Uert şəhərində gecə baş verən atışma nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, yerli polis sözçüsü daha 8 nəfərin yaralandığını bildirib.

