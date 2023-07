Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 4-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sahillərində 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ yerli vaxtla saat 00:01-də qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Xaçmaz rayonundan 80 kilometr şimal-şərqdə, ocağı isə 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə zəlzələ anına aid video daxil olub. Xaçmazdakı mağazaların birində təhlükəsizlik kamerası zəlzələ anını qeydə alıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

