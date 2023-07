"Fənərbağça"nın gənc ulduzu Arda Gülər "Real Madrid"ə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Athletic" məlumat yayıb.

Məlumata görə, "Real Madrid" bu transferə görə İstanbul təmsilçisinə 17,5 milyon avro və sonrakı satışdan 20% ödəyəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.