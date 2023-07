Türkiyə qərarını dəyişdirsə biz də sözümüzə əməl edəcəyik - ​Macarıstan XİN

Macarıstan İsveçin NATO üzvlüyü məsələsində Türkiyə ilə birlikdə hərəkət edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Szijjarto belə deyib. O bildirib ki, Türkiyənin mövqeyində dəyişiklik olarsa, Macarıstan NATO-ya üzvlük prosesində heç bir ölkəyə mane olmayacağına dair verdiyi sözə əməl edəcək.

“Əgər Türkiyənin mövqeyində dəyişiklik olarsa, təbii ki, Macarıstanın NATO-ya üzvlük prosesində heç bir ölkəyə mane olmayacağına dair verdiyimiz sözə əməl edəcəyik”, - Szijarto bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.