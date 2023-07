Tanınmış teleaparıcı, Əməkdar jurnalist Nəsimi Nəbizadə yenidən Azərbaycan Televiziyasında (AzTV) işə düzəlib.

Bu barədə Metbuat.az məlumat əldə edib. O, kanalda Xəbərlər redaksiyasında çalışacaq

