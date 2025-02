Ən dramatik bürc cütlükləri - Sevgi və faciə bir arada

Bürcün bu əlamətləri arasında qarşısıalınmaz ehtiraslar yaranır ki, bu da mübahisə və göz yaşları ilə bitən mürəkkəb münasibətlərlə nəticələnir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən həmin bürc əlamətlərini təqdim edir.

Dolça və Xərçəng

İki maqnit: Dolça və Xərçəng. Dolça, soyuq və uzaq münasibəti ilə Xərçəngi dəli edir və nəticədə onu sıxışdırır. Onların münasibətləri, münasibətlərə və həyata fərqli yanaşmaları səbəbindən zəhərli olur.

Dolçalar heç vaxt partnyorlarından azadlıq əldə edə bilməzlər və eyni zamanda sevgiyə olan dərin ehtiyaclarını yaşadaraq Xərçəngə bu münasibətdə özünü təhlükəsiz hiss etdirə bilməzlər.

Balıqlar və Əkizlər

Balıqlar və Əkizlər bir-birinə inanılmaz dərəcədə bənzəyirlər: təmkinli və şəndirlər. Təəccüblü deyil ki, onlar bir-birlərini cəlb edirlər. Ancaq oxşar olmaq birlikdə olmaq demək deyil. Əslində, Balıqlar şəxsi məkan arzusunda olan Əkizləri boğur. Başlanğıc əyləncəli və ehtirasla dolu olacaq, lakin sonradan vəziyyət daha da pisləşəcək və hər şey vida ilə bitəcək.

Şir və Əqrəb

Şir həmişə Əqrəbi cəlb edir, çünki Əqrəb sirr aurasına bürünmüşdür, fəth edilməmiş və cəsarətli bir bürcdür. Şir bu münasibətdə özünü arxayın hiss etmir, emosional baxımdan anlaşılmaz olan Əqrəbi hər şəkildə anlamağa və deşifrə etməyə çalışır. Bu cütlükdə sevgi davamlı mübarizəyə çevrilir. Hər iki əlamət münasibətləri idarə edəcək, vidalaşana qədər hər şey üzərində mübarizə aparacaq.

Qoç və Əqrəb

Alovlu və ehtiraslı, tez-tez cinsi cəhətdən bir-birlərini cəlb edirlər. Qoç və Əqrəb yataq otağında böyük duyğulara malikdir, lakin gündəlik real həyat daimi fikir ayrılığıdır. Bu səbəbdən də həll olunmamış problemlər üzündən münasibətlər pozulur.

Əkizlər və Qız

Bu bürcləri Merkuri idarə edir və ilk baxışdan cütlük üçün uyğun görünə bilər.

Əkizlər və Qız hazırcavab və çox ağıllıdırlar. Amma əslində Qız bürcü Əkizlər bürcündən çox fərqlidir. Sonuncunun təbiəti son dərəcə dəyişkəndir, nəticədə tərəfdaşını idarə etmək üçün hər cür cəhd edən Qız bürcünü yorar.

Qoç və Buğa

Ən pis cütlüklər arasında üçüncü yeri Qoç və Buğa bürcü tutur. Qoç hətta sevgidə də müstəqil bir bürcdür, Buğanın isə qayğıya və ailəyə fitri ehtiyacı var. Onların elementləri Od və Yer bir-birinə uyğun gəlmir. Çox vaxt onların münasibətləri çox güclü bir cazibədən yaranır, lakin həmişə pis bitir.

Şir və Oğlaq

Şir və Oğlaq ideal cütlük kimi görünürlər, təəccüblü deyil ki, onlar bir-birlərinə cəlb olunurlar. Oğlaq qürurlu və güclü Şir bürcü ilə özünü qorunmuş hiss edir, Şir isə Oğlaq bürcü ilə maraqlanır.

İlkin ehtiraslı cazibədən sonra Şir özünə inamsızlaşır və Oğlaq bürcünün davamlı tənqidindən əziyyət çəkir. Nəhayət, bu cür ittifaqlar həmişə sona çatır.

Xərçəng və Tərəzi

Çapkın və cazibədar Tərəzilər daim dəstəyə ehtiyacı olan Xərçəngə ilk baxışdan qalib gəlir. Onların münasibətləri romantik, həyəcanlı və cazibədardır, lakin uzun sürmür! Əslində, Xərçəng və Tərəzi fərqli şəkildə sentimental münasibətlər yaşayır:

Xərçəng hisslərini ifadə etmək üçün çox çalışır, lakin çox vaxt soyuq görünür, Tərəzi isə həmişə yeni münasibətlərə açıqdır. Bu fərqlər istər-istəməz münasibətləri korlayır.

Oxatan və Oğlaq

Ziddiyyətlər cəlb edir: bu, Oxatan və Oğlaq arasındakı əlaqə ilə nümayiş olunur. Birincisi səmimi və ehtiraslıdır, ikincisi daha utancaq və mühafizəkardır.

Nəticə partlayıcıdır, böyük cinsi gərginlik onları bir-birini daha yaxşı tanımağa və araşdırmağa sövq edir. Ancaq güclü ilkin emosiyalar keçdikdən sonra Oxatan və Oğlaq birliyi rutin sınağa tab gətirmir. Onların maraqları həddən artıq fərqlidir və münasibətlər getdikcə sönür, onları uzaqlaşmağa məcbur edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.