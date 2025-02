Sabiq millət vəkili Gülər Əhmədova oğlu Toğrul Əhmədova toy edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb.

Məlumata görə, toy mərasimi Bakıdakı restoranlardan birində keçirilib.

Məclisdə şou-biznesin bir sıra tanınmış nümayəndələri iştirak edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

