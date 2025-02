Bakı-Naxçıvan-Bakı istiqaməti üzrə aviareyslərin həyata keçirilməsi bərpa olunub.

Metbuat.az xəbər verir i, bu barədə AZAL məlumat yayıb.

Məlumata görə, Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə reyslər normal rejimdə həyata keçirilir.

"Naxçıvanda hava şəraiti yaxşıılaşıb və reyslər artıq normal rejimdə həyata keçirilir", - AZAL-dan bildirilib.

