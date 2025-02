Tehranda Xəzər İqtisadi Forumu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" məlumat yayıb.

17-18 fevral tarixlərində Tehranda Azərbaycan, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan baş nazirlərinin iştirakı ilə Üçüncü Xəzər İqtisadi Forumu keçiriləcək.

