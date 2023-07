Energetika naziri Pərviz Şahbazov Vyanaya səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə OPEC Azərbaycana təşkilata üzv olmağı təklif edib.

