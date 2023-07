Son 15 il ərzində 2 mindən artıq şəxs Azərbaycan vətəndaşlığı hüququ alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov deyib.

"Eyni zamanda, 6 mindən yuxarı şəxsin mənsubluğu müəyyənləşdirilib", - o qeyd edib.

