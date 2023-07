"Nə vaxta qədər ki, saxta diplomu olan adama hörmətlə yanaşqcağıq, cəmiyyətdə təhsil irəli getməyəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev "Sertifikatlaşdırma: peşəkar müəllim – keyfiyyətli təhsil" adlı tədbirdə deyib.

Onun sözlərinə görə, xüsusilə təhsildə saxtakarlıq, plagiat, yalan danışmaq kimi məqamlar qınanılmalıdır və qəbul edilməməlidir:

"Həqiqətən də o şəxslərə hörmət edilməməlidir. Düşünürəm ki, bu, çox vacib insani dəyərdir".



