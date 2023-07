Rus və ABŞ təyyarələri qarşı-qarşıya gəldi - Gərginlik

Rusiya təyyarələri Suriyada ABŞ-nin pilotsuz təyyarələrini təqib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı məlumat verib. Komandanlıq Rusiya qırıcılarının bu davranışını “təhlükəli” və “qeyri-peşəkar” hərəkətlər adlandırıb.

Məlumata görə, ABŞ-ın 3 MQ-9 PUA-sı İŞİD hədəflərinə qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirərkən, Rusiyanın 3 döyüş təyyarəsi PUA-ları təqib etməyə başlayıb. Rus döyüş təyyarələrinin normalara və protokollara zidd hərəkət etdiyi qeyd edilib.

"Rusiya təyyarələri PUA-ların qarşısına çoxlu paraşüt işıqlandırma bombaları ataraq, PUA-ları qaçış manevrləri etməyə məcbur edib” – açıqlamada deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.