"Xəstəlik bütün orqanlara yayılıb" - Tanınmış aparıcının bacısı DANIŞDI

“Natavan artıq reanimasiyadan çıxıb, palataya yerləşdirilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu müalicə üçün Türkiyəyə gedərkən Bakı Hava Limanında halı pisləşən və reanimasiyaya yerləşdirilən tanınmış aparıcı Natavan Babayevanın bacısı "Yenicag"a açıqlamasında bildirib.

O, müayinələrin davam etdiyiyni deyib:

“Natavan artıq reanimasiyadan çıxıb, palataya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti normaldır. Bacım onkoloji xəstəliklə mübarizə aparır. Süd vəzisində başlanan xəstəlik artıq ağırlaşıb, digər orqanlara yayılıb.

Hələ dəqiq proqnoz verilmir. Türkiyəyə gedəcəyimizlə bağlı bir söz deyə bilmərəm. Çünki müayinə, konsilium olacaq. Bundan sonra dəqiq bir söz deyə bilərik”.

