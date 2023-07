Dənyar Teymurlu yüksək vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Dənyar Alimşah oğlu Teymurlu Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

Nazir Fərid Qayıbov bununla bağlı əmr imzalayıb.

D.Teymurlu buna qədər Gənclər və İdman Nazirliyində boks, kikboksinq və taekvondo üzrə kurator vəzifəsində çalışıb.

Xatırladaq ki, İdarənin keçmiş rəisi Raqif Abbasov iyunda işindən ayrılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.