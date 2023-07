Türkiyəli məşqçi Sergen Yalçının aktrisa Melisa Döngellə sevgi yaşadığı iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər məsələ barədə açıqlama verməyib. Aktrisanın eşq iddialarından sonra sosial mediada paylaşımlar etməsi diqqət çəkib. İddialara görə, Melisa Döngel Sergen Yalçınla birgə tətilə çıxıb.

Qeyd edək ki, 23 yaşında olan Melisa Döngellə Sergen Yalçın arasında 27 il yaş fərqi var. Melisa Döngel bundan əvvəl reper Sefo ilə eşq yaşayıb.

