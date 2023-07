Rusiyada zavodda baş verən partlayış nəticəsində 6 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə Samara vilayətində Promsintez zavodunda meydana gəlib.

Həmçinin 2 nəfərin yaralandığı qeyd edilib.



