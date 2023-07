Şəhərin bu yerlərində dayanmayın - Cərimələnə bilərsiniz

Paytaxtın daha bir küçəsində dayanma-durma qaydasını pozan sürücülər kamera vasitəsilə cərimələnir. Bu barədə cərimələnən sürücülərdən biri sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, söhbət paytaxtın Moskva prospektindən gedir. Belə ki, bir çox sürücülər geriyə dönmə yerlərində dayanaraq avtomobili park edirlər və ya sərnişin mindirib-düşürürlər. Cərimə yazıldıqda isə sürücülər həmin yerdə dayanma-durmanı qadağan edən nişanın olmadığını əsas gətirirlər.

Qeyd edək ki, geriyə dönmə yerlərində nişan olmasa da belə dayanmaq qadağandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.