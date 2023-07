Sabirabadda iki avtomobil toqquşub, sürücülər xəsarət alıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə rayonun Həşimxanlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, rayonun Bulduq kənd sakini, 1985-ci il təvəllüdlü İmanov Ruhul Sahil oğlu idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən rayonun Həşimxanlı kənd sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Cabbarlı Kamran Qafar oğlunin idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobili ilə toqquşub.

Qəza zamanı hər iki sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Onlar Sabirabad Rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

