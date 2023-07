Xızı rayonunun Tıxlı kəndi yaxınlığında mürəkkəb relyefli ərazidə baş vermiş yanğın nəticəsində təxminən 60 hektar sahədə quru ot və kol-kos yanıb.

Metbuat.az xəbər verir i, bu barədə Fövqəladə hallar nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ətraf ərazilər, o cümlədən meşə, yaxınlıqda yerləşən yanacaqdoldurma məntəqəsi və yaşayış sahələri yanğından mühafizə olunub, həmçinin yanğının Altıağac Milli Parkına keçməsinin qarşısı alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.