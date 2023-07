“WhatsApp”da çatları filtrdən keçirmək mümkün olacaq.

Yeniləmədən sonra çat siyahısının yuxarısında üç filtr - oxunmamış mesajlar, şəxsi və iş söhbətləri üçün, olacaq.

Bu, android istifadəçilərinin vacib söhbətləri tapmasını və onlara daxil olmasını asanlaşdıracaq.

Çat filtrləməsi gələcək yeniləmədə bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.