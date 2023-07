Aparıcı İlkin Həsəni yenidən ata olacaq.

Metbuat.az "Axsam.az"a istinadən xəbər verir ki, bu haqda onun xanımı Aysel paylaşım edib. O, hamiləlik fotosuna “Ailəmizə yeni Həsəni qatılacaq” deyə, yazıb.

Qeyd edək ki, İlkin və Aysel cütlüyünün Alisa adlı bir qız övladı var.

