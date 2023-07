Səbail rayonunda yerləşən məşhur “Narşərab” restoranında yanğın olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə restoranın dam hissəsində baş verib.

FHN-dən bildirilib ki, “112” qaynar xəttinə “Narşərab” restoranının tüstü bacasında ani alışma baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

