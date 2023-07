Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Co Baydenlə NATO-nun Vilnüs sammiti çərçivəsində görüş keçirəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı liderlərin telefon danışığı zamanı razılıq əldə olunub.

Qeyd edək ki, bundan öncə ABŞ və Türkiyə liderlərinin sammit çərçivəsində görüş keçirə biləcəyi haqda məlumat yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.