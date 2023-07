Bu halda NATO da müharibəyə qoşulacaq - Bayden

Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü müzakirə etmək üçün Ukrayna-Rusiya müharibəsi bitməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Co Bayden deyib. O bildirib ki, NATO üzvləri arasında Ukraynanın hərbi alyansa qoşulması üçün konsensus yoxdur. Baydenin sözlərinə görə, müharibə vaxtı Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü barədə danışıqlar aparılmır.

“Biz (NATO) Rusiya ilə müharibə etmirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi zamanı Ukraynanın NATO-ya daxil olacağı təqdirdə hərbi alyans da müharibəyə qoşulmalı olacaq” - Bayden deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.