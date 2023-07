Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının sonuncu iclasının tarixi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu iclas iyulun 14-də keçiriləcək.

Bununla da Milli Məclisin deputatları tətilə çıxacaq.

Parlamentin üzvləri iyulun 15-dən avqust ayının 30-dək istirahətdə olacaqlar.

