​Tibb bacısı 6 ildir əsirlikdədir

Almaniya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin əməkdaşı Sonya Nientiet 3 may 2018-ci ildə Somalidə vətəndaş müharibəsinin təsiri altında olan bölgədə iş yerindən çıxdığı zaman qaçırılıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, silahlı şəxs onu zorla avtomobilə mindirib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Bir neçə saat sonra maşın Moqadişo şəhərinin kənarında yanmış vəziyyətdə tapılıb.

Bir neçə gün sonra "Əş-Şəbab" adlı islamçı qruplaşma əsir alınmış Sonya Nientietin azad olunması üçün 20 milyon ABŞ dolları tələb edib. Əks halda, onun öldürüləcəyi və ya İŞİD-ə "satılacağı" ilə hədələyiblər.

Bu kimi hadisələr humanitar təşkilatların əməkdaşları üçün ciddi təhlükə yaradır. BMT-nin məlumatına görə, yalnız 2024-cü ildə dünyada 300-ə yaxın humanitar işçi qaçırılıb.

Hadisədən iki il sonra Almaniya kəşfiyyatı Sonya Nientietin saxlanıldığı yeri müəyyən edə bilib. Almaniya xüsusi təyinatlı qüvvələri onun xilas olunması üçün genişmiqyaslı əməliyyat hazırlayıblar. Plan 2012-ci ildə ABŞ xüsusi təyinatlılarının Somali əsirliyindən iki girovu uğurla azad etdiyi əməliyyata əsaslanıb.

ABŞ hərbçiləri o vaxt yeddi "Navy SEAL" desantçısını paraşütlə düşürərək, əsir saxlanılan ərazidə yatan silahlıları zərərsizləşdirmişdi. Alman hərbçiləri də oxşar üsulla hərəkət etməyi planlaşdırıbılar. ABŞ əməliyyatı dəstəkləmək üçün peyk məlumatları və "Sikorsky UH-60/Black Hawk" vertolyotları təqdim etməyə hazır idi.

Lakin əməliyyat başlamaq ərəfəsində Almaniyanın o zamankı xarici işlər naziri Hayko Maas əməliyyatı ləğv edib. Maas əməliyyatın qanlı qarşıdurma və girovun həyatını itirməsi ilə nəticələnəcəyindən ehtiyat edib.

Bunun ardınca Almaniya xüsusi xidmət orqanlarının bütün səylərinə baxmayaraq, Sonya Nientietin azad edilməsi mümkün olmayıb. O, hələ də qruplaşmanın əsirliyində qalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.