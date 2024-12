Rusiya milli komandasının keçmiş futbolçusu Aleksey Buqayev Ukraynada müharibə zonasında həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbol agenti Anton Smirnov bildirib.

Qeyd edək ki, keçmiş idmançı bir müddət əvvəl məhkəmə tərəfindən narkotik ittihamı ilə 9,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

