Zelenski azərbaycanlıya mühüm vəzifə verdi

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Sergey Popkonu Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin digər sərəncamı ilə Timur Tkaçenko Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının yeni rəhbəri təyin edilib.

Qeyd edək ki, “Report” 35 yaşlı Timur Tkaçenkonun əslən azərbaycanlı olduğunu yazıb. Bildirilib ki, o, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin fəal üzvü, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının Ukrayna üzrə nümayəndəsi, əslən Azərbaycanın Şəmkir rayonundan olan mərhum Firudin Məmmədovun oğludur.

