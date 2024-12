"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo karyerası ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o gələcəkdə milli komandanı çalışdırmaq istədiyini bildirib. O, milli komanda ilə Avropa və ya dünya çempionatında iştirak etmək istədiyini ifadə edib. Klublarda bir sıra uğurlar qazandığını deyən Mourinyo, bu nailiyyətləri milli ilə də əldə etmək istədiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.