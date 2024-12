Qeyri-rəsmi nəticələrə görə, "Beşiktaş"ın yeni Prezidenti Serdal Adalı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Milliyet” məlumat yayıb.

Məlumata görə, prezidentlik uğrunda Hüseyn Yücel və Serdal Adalı mübarizə aparıb.

Baş tutan səsvermə prosesindən sonra ilk 15 sandıq sayıldıqdan sonra Hüseyn Yücel rəqibini təbrik edib.

