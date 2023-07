Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Fransa dövlət başçısı Emmanuel Makron bir araya gəliblər.

Metbuat.az “TRT Haber”ə istinadən xəbər verir ki, liderlərin görüşü Vilnüsdə keçirilən NATO sammiti çərçivəsində baş tutub.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirəyə çıxarılıb.

