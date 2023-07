Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İncəsənət və fiziki tərbiyə fakültəsinin müəllimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitetin musiqi və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Axundova Gülarəxanım vəfat edib.

ADPU-nun rəhbərliyi, elmi-pedaqoji və tələbə heyəti adından mərhuma başsağlığı diləyib.

