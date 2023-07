Cəbəllütariqdə “Linkoln” və “Qarabağ” komandaları arasında keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin ilk oyunu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma “Qarabağ”ın qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Meydan sahibləri 25-ci dəqiqədə Kike Qomeslə hesabı açsa da, 58-ci dəqiqədə Redon Cica bərabərlik qolunu vurub. Yasin Benzianın 90+4-cü dəqiqədə vurduğu qol isə ağdamlılara qələbə qazandırıb - 1:2.

Qeyd edək ki, komandaların cavab matçı iyulun 19-da Bakı Olimpiya Stadionunda olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.